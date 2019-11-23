‘Europe’s Most Beautiful Boxer’: No Politics Would Prevent Athlete From Winning

Svetlana Soluyanova, 25, born in the small Russian town of Dimitrovgrad in the Ulyanovsk Region, is the 2018 European female boxing champion and two-time champ of Russia.
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Пообещай мне улыбку вслед. Даже когда нет грандиозных побед💫
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Вот живёшь иногда и не знаешь, что у каких-то житейских явлений даже свои определения есть. Всякое слышали: «не доставайся же ты никому», «ни себе ни людям» ,«как собака на сене», но конечно #crab_bucket_theory» звучит круче ,учитывая мою любовь к морепродуктам 😋🦀 🦞wiki🦞 Менталитет краба \ теория ведра с крабами — понятие, обозначающее разновидность эгоистичного поведения без рассмотрения долгосрочных последствий. Название происходит от поведения посаженных в ведро крабов: некоторые из крабов могли бы выбраться из ведра, но когда они достигают границы ведра, другие крабы вцепляются в них и мешают им выбраться Собственно, когда кто-то хочет похудеть, бросить вредные привычки или начать двигаться по карьерной лестнице он сразу попадает «ногой в ведро». Мало кому нравятся успешные люди и тем более не нравятся, когда «обычный пацан пошел к успеху». Это ж конкурент. Мне вот постоянно говорили, мол, зачем тебе бокс, девочки им не занимаются, будешь беззубая, с разбитым лицом, никто в жены не возьмёт. после первых успехов пластинка сменилась: медали пластиковые, ненастоящие, победила из-за неявки соперника. и сейчас, нет-нет, пролетают каменты о хронических болячках из-за спорта и вообще спортсмены — это стероидные гидроцефалы. Или история с «худая, ешь больше, как дохлая селёдка, анорексичка». Многие не поверят, но я слежу за своим весом уже давно. Приятный бонус: я покупаю ту одежду которую хочу, а не ту которая на меня лезет😁😜. Всегда. А ,ну и в журналах иногда печатают ;) #i’m_sexy_and_i_know_it Но не всё так однозначно в жизни #жиесть. Я благодарна всем этим клешням которые тянули вниз - я научилась быть гибкой и пластичной в жизни и в ринге. Научилась чётко следовать своим целям: когда есть цель – ничего вокруг не существует ни вёдер, ни крабов✔️ Так что не обижайтесь на ваших крабиков - они подталкивают вас в нужном направлении👌 Крабы ,крабы, крабы… кажется я проголодалась😂🤪😋🤭
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Бокс для женщин!☺️🕊 Мы полны желания , энтузиазма и стремимся к своим целям. В компании единомышленников и высококвалифицированных тренеров — есть все составляющие, чтобы добиваться своих целей, прославлять свой город, область и нашу страну !🇷🇺 И все, что зависит от нас мы делаем с большой ответственностью и любовью к своему делу! Как-то я вас уже знакомила с нашим фондом поддержки и развития женского бокса «НАДЕЖДА». @fondnadejda2016 Я ещё раз хочу напомнить и призвать к помощи всех неравнодушных к женскому боксу людей. Для настоящих и будущих результатов!🙏🇷🇺💪🏻 Приглашаю вас в группу, в которой будет вся информация, а так же отрывки нашего тренировочного процесса и соревнований! Будьте с нами❤️ @fondnadejda2016 #boxing #boxinlife #womenboxing #boxinggirl #boxingday #boxingtraining #training #ulyanovsk #sportgirl #sportstyle #sportlife #sportclub #fighter
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Svetlana, often dubbed by the media as “Europe’s most beautiful boxer”, says her professional performance speaks louder than words, and no political agendas, or “undercurrents,” as she puts it, can prevent a gifted athlete from winning.
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