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08:55 GMT +323 November 2019
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    Svetlana Soluyanova

    ‘Europe’s Most Beautiful Boxer’: No Politics Would Prevent Athlete From Winning

    © Photo: Svetlana Soluyanova
    Russia
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    Judging by her dainty looks, no one would guess that this young lady is a professional boxer, let alone Europe's best in her field.

    Svetlana Soluyanova, 25, born in the small Russian town of Dimitrovgrad in the Ulyanovsk Region, is the 2018 European female boxing champion and two-time champ of Russia.

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    Пообещай мне улыбку вслед. Даже когда нет грандиозных побед💫

    Публикация от Солуянова Светлана (@soluyan51)

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    Вот живёшь иногда и не знаешь, что у каких-то житейских явлений даже свои определения есть. Всякое слышали: «не доставайся же ты никому», «ни себе ни людям» ,«как собака на сене», но конечно #crab_bucket_theory» звучит круче ,учитывая мою любовь к морепродуктам 😋🦀 🦞wiki🦞 Менталитет краба \ теория ведра с крабами — понятие, обозначающее разновидность эгоистичного поведения без рассмотрения долгосрочных последствий. Название происходит от поведения посаженных в ведро крабов: некоторые из крабов могли бы выбраться из ведра, но когда они достигают границы ведра, другие крабы вцепляются в них и мешают им выбраться Собственно, когда кто-то хочет похудеть, бросить вредные привычки или начать двигаться по карьерной лестнице он сразу попадает «ногой в ведро». Мало кому нравятся успешные люди и тем более не нравятся, когда «обычный пацан пошел к успеху». Это ж конкурент. Мне вот постоянно говорили, мол, зачем тебе бокс, девочки им не занимаются, будешь беззубая, с разбитым лицом, никто в жены не возьмёт. после первых успехов пластинка сменилась: медали пластиковые, ненастоящие, победила из-за неявки соперника. и сейчас, нет-нет, пролетают каменты о хронических болячках из-за спорта и вообще спортсмены — это стероидные гидроцефалы. Или история с «худая, ешь больше, как дохлая селёдка, анорексичка». Многие не поверят, но я слежу за своим весом уже давно. Приятный бонус: я покупаю ту одежду которую хочу, а не ту которая на меня лезет😁😜. Всегда. А ,ну и в журналах иногда печатают ;) #i’m_sexy_and_i_know_it Но не всё так однозначно в жизни #жиесть. Я благодарна всем этим клешням которые тянули вниз - я научилась быть гибкой и пластичной в жизни и в ринге. Научилась чётко следовать своим целям: когда есть цель – ничего вокруг не существует ни вёдер, ни крабов✔️ Так что не обижайтесь на ваших крабиков - они подталкивают вас в нужном направлении👌 Крабы ,крабы, крабы… кажется я проголодалась😂🤪😋🤭

    Публикация от Солуянова Светлана (@soluyan51)

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    Бокс для женщин!☺️🕊 Мы полны желания , энтузиазма и стремимся к своим целям. В компании единомышленников и высококвалифицированных тренеров — есть все составляющие, чтобы добиваться своих целей, прославлять свой город, область и нашу страну !🇷🇺 И все, что зависит от нас мы делаем с большой ответственностью и любовью к своему делу! Как-то я вас уже знакомила с нашим фондом поддержки и развития женского бокса «НАДЕЖДА». @fondnadejda2016 Я ещё раз хочу напомнить и призвать к помощи всех неравнодушных к женскому боксу людей. Для настоящих и будущих результатов!🙏🇷🇺💪🏻 Приглашаю вас в группу, в которой будет вся информация, а так же отрывки нашего тренировочного процесса и соревнований! Будьте с нами❤️ @fondnadejda2016 #boxing #boxinlife #womenboxing #boxinggirl #boxingday #boxingtraining #training #ulyanovsk #sportgirl #sportstyle #sportlife #sportclub #fighter

    Публикация от Солуянова Светлана (@soluyan51)

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    Чем больше бицуха, тем крепче обнимашки☺️

    Публикация от Солуянова Светлана (@soluyan51)

    Svetlana, often dubbed by the media as “Europe’s most beautiful boxer”, says her professional performance speaks louder than words, and no political agendas, or “undercurrents,” as she puts it, can prevent a gifted athlete from winning.

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    Tags:
    boxer, sport, Europe, Russia
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