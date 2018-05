May 1st: Russia Celebrates Spring and Labor Day (PHOTOS, VIDEOS)

About 120,000 people came out on the streets of Moscow to march in the traditional May Day parade, according to Moscow's Federation of Trade Unions.

More than 100,000 people have marched from Red Square onward to the main streets of the Russian capital to commemorate spring and Labor Day in Moscow. Moscow citizens carried flowers, especially tulips and lilacs, as symbols of spring, and children played with balloons, as this time usually is used by Russians to spend time with their families.

Впоследствии этот день переживал различные трансформации, однако, в современной России 1 мая отмечается как Праздник весны и труда. Официально такой статус предоставили торжеству 30 декабря 2001 года, что указано в статье 112 Трудового кодекса РФ. pic.twitter.com/uScGUvMUoW — Евгений Шустров (@evgeny_shustrov) 1 мая 2018 г.

Russian cities have widely celebrated the May Day.

— Дом народного творчества (@podnt) 1 мая 2018 г.

People in Vladivostok have taken part in a demonstration of Communist Party of the Russian Federation.

Во Владивостоке прошла массовая демонстрация КПРФ



В городе Владивостоке 1 мая прошла массовая демонстрация коммунистов и их сторонников. Помимо жителей и гостей Владивостока для участия в демонстрации прибыли делегации из Уссурийска и Надеждинского ра…https://t.co/j4NZCOYIhk pic.twitter.com/BT6ABEvI7a — КПРФ (@kprf) 1 мая 2018 г.

Turkey and Greece have also held May Day demonstrations, with several thousand people in attendance.