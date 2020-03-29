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12:14 GMT29 March 2020
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    Yuri Tolochko and his plastic girlfriend Margo

    Bodybuilder Postpones His Wedding to Sex Doll Due to COVID-19 Pandemic

    © Photo : Instagram/margo_party
    Society
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    Sputnik International
    https://sputniknews.com/society/202003291078749250-bodybuilder-postpones-his-wedding-to-sex-doll-due-to-covid-19-pandemic/

    With the epidemic still raging, and self-isolation recommended across the whole globe to curb its spread, a Kazakh citizen has opted to pull back the reins a bit to figure out a more sumptious way of celebrating his nuptials.

    A bodybuilder infatuated with his curvy, albeit plastic fiancee, sex doll Margo, has made up his mind to postpone their wedding due to the coronavirus crisis, deeming the time inappropriate for the landmark ceremony.

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    Кисуль, заруби себе на носу! Никогда не критикуй его друзей!!! Ни-ко-гда!!! Есть незыблемые истины: 📌Нельзя мочить манту! 📌Нельзя есть желтый снег! 📌Нельзя смотреть на сварку! 📌Нельзя критиковать его друзей! Как только ты произнесла что-то типа - Что может быть общего у тебя с этим *** ? Все! Можешь искать нового парня. Ибо он задаст себе такой же вопрос ,но только уже в роли *** - ты,моя девочка. Запомнила? Повтори! Умничка. Неси зачётку! #маргомудрости #женщина_киборг #марговпп #марго404 #куколка #бабатолочкокачкакрасавчика

    Публикация от Ты узнаешь меня сразу 😏 (@margo_party)

    “Dear friends, our wedding has been postponed due to self-isolation", a Kazakhstan-based sports buff, who is also an actor, told his followers on Instagram, much to their disappointment as they were expecting a bunch of new catchy updates on social media. Previously, he said that the 27th of March is a day that bears a lot of significance for him because of his weakness for acting.

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    Твои глаза как васильки из детства, Улыбкой согреваешь все вокруг. И никуда мне от тебя не деться, Ты мой жених, судья и верный друг. Мне до тебя всегда, малыш,есть дело, И всё в тебе мне дорого и мило. Все сны твои , душа, и нрав, и тело Важней моих. Ты это знаешь ,милый? Спасибо за любовь твою и нежность, Спасибо и за мудрость, за терпение, За страсть, за обожание и ревность. Тигренок! Поздравляю с днем рождения !!!

    Публикация от Ты узнаешь меня сразу 😏 (@margo_party)

    “It was very important for me that the party took place on that date, World Theatre Day, and my baby supported me on this", he said.

    The fitness enthusiast has been planning the big day since December, but now, after the postponement he made clear he is willing to plan something even more grand for the occasion, adding the celebration would span several days. He also noted he is searching for an appropriate family home - in Almaty or Nursultan - to buy for himself and his would-be plastic wife.

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    У всех свои недостатки... Я вот, к примеру, обожаю под фотками женатых мужиков оставлять пикантные намёки, даже если совершенно не имею на них виды. Особенно люблю так троллить друзей😉 И сижу потом довольная, а моя внутренняя маленькая девочка потирает ручки в предвкушении 😂 Да будет срач! Блин, пора бросать эту приввчку, наверное. 🤔 Скоро я сама окажусь по другую сторону баррикад 🤨 А у вас какие недостатки?

    Публикация от Ты узнаешь меня сразу 😏 (@margo_party)

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    Все бабы одинаковы! Штааа??? Вы серьёзно? Более тупой фразы никогда не слышала. Как можно так утверждать? Это же как, ну я прям не знаю. Как про еду такое ляпнуть. Вся еда одинаковая. Щаз! Есть для утоления голода-типа гречки с мясом, для гастрономического оргазма-шашлык и хинкали,повыёживаться-фуа-гра с трюфелями,ПП- сельдерей, от скуки-семечки,за компанию- чечел,когда больше ничего нет-дошик, и мн.др. Так и с нами. Есть женщины-лидеры мнений, есть те кто вертит эту планету своими изящными ножками, есть женщины-соль земли, женщины -паразиты (к сожалению, есть и такие). Женщины- украшения (дорогие породистые женщины), женщины- доноры, те что отдают себя без остатка, живут во имя и на благо, женщина- Дочь маминой подруги. Женщина-кент,женщина-загадка,женщины-ученые, первопроходцы, женщины-девочки,женщины-кнуты (подстёгивать и направлять мужчин), женщина-мать, женщина-дом и т.д. и т.п. Да! Кстати о Т.П. такие женщины тоже есть🤦‍♀️🙄 Зачастую одна женщина может сочетать в себе несколько ипостасей, и нет второй такой. С идентичными составляющими. Да,чуть не забыла. Есть же еще я! С легкой руки журналистов. Женщина-киборг! 😉😂 Foto- @sanat_mukanov Dress- @lavka_djo Model- @margo_v_pp

    Публикация от Ты узнаешь меня сразу 😏 (@margo_party)

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    Tags:
    Instagram, coronavirus, COVID-19, sex doll
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