Bodybuilder Postpones His Wedding to Sex Doll Due to COVID-19 Pandemic

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Кисуль, заруби себе на носу! Никогда не критикуй его друзей!!! Ни-ко-гда!!! Есть незыблемые истины: 📌Нельзя мочить манту! 📌Нельзя есть желтый снег! 📌Нельзя смотреть на сварку! 📌Нельзя критиковать его друзей! Как только ты произнесла что-то типа - Что может быть общего у тебя с этим *** ? Все! Можешь искать нового парня. Ибо он задаст себе такой же вопрос ,но только уже в роли *** - ты,моя девочка. Запомнила? Повтори! Умничка. Неси зачётку! #маргомудрости #женщина_киборг #марговпп #марго404 #куколка #бабатолочкокачкакрасавчика