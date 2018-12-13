High-Speed Train Crashes in Ankara, Casualties Reported (PHOTO, VIDEO)

#SONDAKİKA

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda üst geçide çarpması sonucu iki vagonu devrildi. Çok sayıda yaralı var geçmiş olsun #Ankara#perşembe pic.twitter.com/dpr0mmpT7x