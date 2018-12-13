High-Speed Train Crashes in Ankara, Casualties Reported (PHOTO, VIDEO)

Two railcars derailed in the Turkish capital of Ankara on Thursday leading to multiple casualties, local media reported.
According to the Ankara governor's office, the cause of the crash was a collision of the high-speed train and a local train.
There were no immediate reports on what caused the crash. Ambulance cars are reportedly arriving at the site of the crash.
#SONDAKİKA— 🇹🇷🄶🅰🄼🅂🄸🅉🇹🇷 (@NoGaMNo) December 13, 2018
Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda üst geçide çarpması sonucu iki vagonu devrildi. Çok sayıda yaralı var geçmiş olsun #Ankara#perşembe pic.twitter.com/dpr0mmpT7x
#SONDAKİKA Ankara — Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren marşandiz köprüsünde üst geçide çarptı!— FUAT BARAN (@yagizefe) December 13, 2018
Olay yerinden ilk görüntüler bu.
Umarım can kaybı yoktur. pic.twitter.com/nDQandA9B1
@Ankara #ankara #trenkazası pic.twitter.com/tFxAdLbzQE— YsnZhl (@YsnZhl) December 13, 2018
Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasından ilk görüntülerhttps://t.co/bbTI2J82yP pic.twitter.com/te9RgLCyGl— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 13, 2018
The collapse of a pedestrian subway might have caused the derailment, IHA agency reported.
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