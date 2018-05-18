Boeing 737 Crashed After Takeoff From Airport in Cuba - Reports (PHOTO)

The plane with reportedly 100 passengers onboard was headed for Holguin on the eastern side of the island. The aircraft reportedly belonged to Cubana de Aviación national airline.
🔴 #Havana’da Boeing 737 tipi yolcu uçağı havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştü! Uçakta 100'den fazla yolcunun olduğu, kazada hayatını kaybedenler olduğu belirtildi… pic.twitter.com/G6CiA698eg— ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) 18 мая 2018 г.
Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off 😟 #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K— Matt Blakeley (@blakeley1990) 18 мая 2018 г.
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