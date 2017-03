Blast Hits Mexican City of Tultepec Near Mexico City

MEXICO CITY (Sputnik) — The blast reportedly ripped through a house in La Cantera district, where fireworks were made.

Two people are feared dead and five have reportedly been injured.

Nueva explosión de pirotecnia en #Tultepec; hay 15 heridos y se habla de 3 muertos https://t.co/6ZpnISBbID pic.twitter.com/rCU37zfme8 — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) 4 марта 2017 г.

Hay cuatro muertos y ocho heridos tras nueva explosión en Tultepec

Ver nota en:https://t.co/fit6kThnzJ pic.twitter.com/GIOf30l4js — Liberación Guerrero (@liberacion_gro) 4 марта 2017 г.

An explosion at a fireworks market in La Cantera in the northern suburbs of Mexico City killed at least 40 people last December.