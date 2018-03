How Russians Around the World Cast Their Votes in the Presidential Election

The Russian presidential election took place on March 18, with Russian citizens voting all over the world. Polling stations set up in Russian embassies faced a much more significant turnout during this year’s election.

United States

The Russian ambassador to the US opened the voting station in Washington and was among the first to cast his vote.

​By 12.00 a.m. local time, 524 Russian citizens had visited the Washington Embassy in order to participate in the presidential election.

​Some 538 people voted at the Houston polling station by the same time, including those who had voted early.

По состоянию на 12.00 в Хьюстоне проголосовало 120 человек. С учетом досрочных голосований в #ВыборыПрезидентаРоссии на избирательном участке 8277 приняли участие 538 человек. pic.twitter.com/VlQbpAg4SN — Russia in Houston (@RusCons_TX) 18 марта 2018 г.

United Kingdom

Despite the deteriorating relations between Russia and the UK, Russian voters living there gladly took the time to vote for their candidates.

Идёт голосование на выборах Президента России в Лондоне. Участок открыт до 20:00 #ВаженКаждыйГолос https://t.co/DELGqrMB4k Voting underway at the Russian Presidential election at the London polling station pic.twitter.com/6OM1jByglw — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 марта 2018 г.

European Union

Numerous polling stations were opened in different cities of other EU countries. The turnout there was also higher than usual.

A steady stream of #Russians filing in to the Russian embassy in #Paris to vote in their presidential election this Sunday. #RussiaElections2018 pic.twitter.com/he2cdtQyEd — Douglas Herbert (@dougf24) 18 марта 2018 г.

Gérard Depardieu votes at Russian Embassy in Paris pic.twitter.com/QLYMBcY10n — Russian Market (@russian_market) 18 марта 2018 г.

​Over 3,500 participated in the elections at the embassy situated in Bonn.

На выборах в Бонне проголосовало уже более 3500 человек. Поток избирателей не прекращается. #ВаженКаждыйГолос #выборыпрезидента pic.twitter.com/KNsewwJgse — ГК России в Бонне (@rusbonn) 18 марта 2018 г.

В связи с высокой явкой на #Выборы2018 в Бонне было увеличено число членов избирательной комиссии, единовременно принимающих избирателей#ВаженКаждыйГолос #18марта2018 pic.twitter.com/aA1HCEUKni — ГК России в Бонне (@rusbonn) 18 марта 2018 г.

People lineup to vote in Russian embassy in Berlin pic.twitter.com/AfWRdeivXR — Natalia Smolentceva (@ananats) 18 марта 2018 г.

​Russian citizens in Rome, Genoa and Naples also had their say in the elections.