https://sputniknews.com/20220316/kremlin-ukraines-conversion-into-demilitarised-country-like-austria-can-be-seen-as-a-compromise-1093922795.html

Kremlin: Ukraine's Conversion Into Demilitarised Country Like Austria Can Be Seen as a Compromise

Kremlin: Ukraine's Conversion Into Demilitarised Country Like Austria Can Be Seen as a Compromise

Ukraine's conversion into a demilitarised country, like Austria or Sweden, with its own army, can be regarded as a compromise, said Kremlin spokesman Dmitri... 16.03.2022, Sputnik International

2022-03-16T10:15+0000

2022-03-16T10:15+0000

2022-03-16T10:23+0000

russia

ukraine

sweden

austria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/eng/1093922795.jpg?1647426209

Ukraine's conversion into a demilitarised country, like Austria or Sweden, with its own army, can be regarded as a compromise, said Kremlin spokesman Dmitri Peskov on Wednesday.

ukraine

sweden

austria

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

News

en_EN

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, ukraine, sweden, austria