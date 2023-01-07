https://sputniknews.com/20230107/un-security-council-meeting-on-ukraine-to-be-held-on-january-13-1106118155.html
UN Security Council Meeting on Ukraine to Be Held on January 13
UN Security Council Meeting on Ukraine to Be Held on January 13
UNITED NATIONS (Sputnik) - The UN Security Council meeting on Ukraine will take place on January 13, according to the program of the council's work out... 07.01.2023, Sputnik International
2023-01-07T15:44+0000
2023-01-07T15:44+0000
2023-01-07T18:44+0000
world
un security council (unsc)
ukraine
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The meeting is scheduled for 3:00 p.m. New York time (20:00 GMT).
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un security council, unsc meeting, unsc meeting on ukraine, crisis in ukraine, ukrainian conflict
un security council, unsc meeting, unsc meeting on ukraine, crisis in ukraine, ukrainian conflict
UN Security Council Meeting on Ukraine to Be Held on January 13
15:44 GMT 07.01.2023 (Updated: 18:44 GMT 07.01.2023)
UNITED NATIONS (Sputnik) - The UN Security Council meeting on Ukraine will take place on January 13, according to the program of the council's work out Saturday.
The meeting is scheduled for 3:00 p.m. New York time (20:00 GMT).