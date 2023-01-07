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UN Security Council Meeting on Ukraine to Be Held on January 13
UN Security Council Meeting on Ukraine to Be Held on January 13
UNITED NATIONS (Sputnik) - The UN Security Council meeting on Ukraine will take place on January 13, according to the program of the council's work out... 07.01.2023, Sputnik International
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The meeting is scheduled for 3:00 p.m. New York time (20:00 GMT).
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un security council, unsc meeting, unsc meeting on ukraine, crisis in ukraine, ukrainian conflict
un security council, unsc meeting, unsc meeting on ukraine, crisis in ukraine, ukrainian conflict

UN Security Council Meeting on Ukraine to Be Held on January 13

15:44 GMT 07.01.2023 (Updated: 18:44 GMT 07.01.2023)
© AFP 2022 / ANDREW BURTONThe United Nations Security Council (UNSC), meets about the ongoing Ukrainian-Russian conflict on August 28, 2014 in New York City.
The United Nations Security Council (UNSC), meets about the ongoing Ukrainian-Russian conflict on August 28, 2014 in New York City. - Sputnik International, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / ANDREW BURTON
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UNITED NATIONS (Sputnik) - The UN Security Council meeting on Ukraine will take place on January 13, according to the program of the council's work out Saturday.
The meeting is scheduled for 3:00 p.m. New York time (20:00 GMT).
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