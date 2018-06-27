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    A bikini model on the beach

    Turkish Hotel Bars Russian Tourist From Posting Bikini Snaps (PHOTOS)

    © Flickr/ Micah Camara
    Viral
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    According to Turkiye Turizm, the Angel's Peninsula hotel in the Turkish resort city of Marmaris banned a Russian tourist from posting bikini pictures on Instagram shortly after she returned home from her holiday.

    According to Marmaris hotel regulations, guests are only allowed to take pictures of themselves dressed in Muslim clothes. However, Anastasiya Monstovich was unaware of this and published a few pictures, accompanying them with a hotel geotag.

    "When picking this hotel from the list of others I wasn’t embarrassed about it being Muslim. I gave them a call well in advance to learn all the details. I was told that there were no limitations and regulations in the hotel except a ban on alcohol. Women can spend time on a beach wearing a swimsuit," Russian media cited Monstovich as saying.

    A day after she returned home, she posted a video showcasing her in a bikini on the hotel beach, prompting hotel staffers to ask her delete their geotag for fears that "her revealing pictures scare away clients." Monstovich notably turned down the request, remarking that she is also a client, "like everyone else." Following the refusal, the hotel blacklisted her on their official Instagram page.

    ПРО ОТЕЛЬ❗️Часть первая. Начну с того, что официальная страница отеля в Инстаграмме, которая писала мне в Директ с просьбой удалить геолокацию под моим видео на пляже, заблокировала меня, что, разумеется, очень глупо для такого ‘luxury’ отеля. Я успела сделать скриншоты. Добавив скриншоты в сторис, мне стало поступать очень много вопросов в Директ от туристов, как русских, так иностранных про этот отель. (Специально для этого отеля у меня в запасе ещё очень много видео и фото в купальнике и я обязательно буду этим делиться с месторасположениям отеля и хэштегами. 😂) «Отель с религиозным уклоном», «ислам отель», «женщинам запрещено находиться на пляже в бикини». Именно такие комментарии можно встретить на просторах интернета об этом отеле. Разумеется нас это очень смутило, но религиозные уклоны меня не особо беспокоили, ничего не имею против, я жила в арабских странах и алкоголь я не пью и его отсутствие было даже плюсом, а вот запрет нахождения на пляже в бикини было шоком. Ведь никакой официальной информации на сайте отеля об этом нет. Было бы очень обидно приехать туда ради этого красивого пляжа, где мне бы сказали, что в купальнике нельзя, так как стоимость отеля за 4 ночи нам обошёлся, как недельный отдых в Таиланде. Мы решили позвонить в отель и разузнать обо всем напрямую, в интернете могут написать что угодно. Дозвонившись до ресепшн, нам сказали, что это невозможно, пляж открыт для всех гостей, нет каких-либо запретов и ограничений, кроме запрета на алкоголь. Окей. Я продолжала искать информацию про отель и мнения расходились. Где-то встречала расхваленные отзывы, фотографии русских туристов в купальниках и тд, где-то негатив, что якобы гостям, в особенности русским девушкам можно находиться на общем пляже только в шортах и плечи должны быть обязательно закрыты.🤷🏼‍♀️ Это все глупости, пляж и правда открыт для всех гостей. Есть отдельный пляж только для женщин и вход для мужчин запрещён. Есть бассейн с красивым видом, где вход для женщин до 16 часов дня, после могут использовать все гости. В отеле нет алкоголя это правда, его изымают по приезду в отель. На общем пляже, где я сделала фото и видео, бол-во женщин в купальниках. Продолжение следует…

    Публикация от ANASTASIIA🌸 (@nastyamonstovich) 16 Июн 2018 в 4:57 PDT

    Столько мыслей было по поводу отеля, я их все потеряла. Но постараюсь написать что-то полезное для тех, кто рассматривает данный отель для дальнейшего отдыха.✍🏽 Отель не оправдывает свою стоимость. Мое мнение. 7* отель люкс класса? Очень смешно. Но куда мне до понимай лухари уровня.🤦🏼‍♀️🤠 Даже не потому, что отель пишет своим КЛИЕНТАМ убрать геолокацию в своих соц сетях. Вводя всех в заблуждение. Что также весьма неразумно по отношению к своим любимым мусульманским клиентам, которые, не увидев реальной картинки в интернете, будут весьма удивлены наличием «голых» европейских женщин в отеле.🤷🏼‍♀️😂 Плюсы, которые я извлекла от Ангела — потрясающий пляж, с кристально чистой водой, шикарные номера. Но клининг ужасный. Ванные принадлежности BVLGARI 💁🏼‍♀️ чтоб вы понимали🙄😂, не обновляют каждый день при уборке номера, как, например, другие 5* отели, которые обновляют каждый день все: халаты, тапочки, крема, гели и тд, чего в Ангеле не было. Один раз халаты умудрились вообще забрать, только после звонка на ресепшн принесли новые. Еда в ресторане вкусная, большой выбор, но каждый день одно и тоже. Персонал абсолютно не профессиональный, в основном молодежь, которая еле-еле разговаривает и понимает по-английски. Но приветливый — это главное. Огромная территория, природа, воздух, все это очень здорово. Кинотеатр был почему-то закрыт 😑 Был выбор фильмов на русском, английском и турецком языках с субтитрами. В спорт зал вдвоём не сходишь: открыт только для женщин до 17:00 вечера, после только для мужчин. Вместе нельзя. Тоже самое относится и к саунам. Они только в спорт зале и вместе не попаришься.😂 К сожалению, только на следующий день, после нашего отъезда начала свою работу анимация. Про Активити ничего не могу сказать, но мини диско для детей и вечернее шоу, которые мы успели застать мне понравились. 🤗 Приятно было наконец-то побывать в роли гостя, а не работника ‘Animation team’. 😅 То, что отель принёс мне дискомфорт своей просьбой, немного испортил мою общую оценку. Не понимаю почему он до сих пор открыт для европейцев?! А может просто дикая нелюбовь к русским женщинам? Донт андерстенд🤦🏼‍♀️ Всем мир ✌🏽

    Публикация от ANASTASIIA🌸 (@nastyamonstovich) 19 Июн 2018 в 1:21 PDT

    In my right element 💦 #lovemybody #marmaris

    Публикация от ANASTASIIA🌸 (@nastyamonstovich) 21 Июн 2018 в 12:16 PDT

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    Tags:
    revealing clothes, swimwear, bikini, beach, hotel, Turkey, Russia
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