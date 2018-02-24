St. Pete Residents in Awe, Capture Heavenly 'Glitch in the Matrix' (PHOTOS)

St. Petersburg residents living in the city's Vyborg and Kalininsky Districts have spotted giant light pillars in the sky, which they first mistook for Northern Lights, according to local media.
This Instagram user published a photo of the light pillars under the northern lights hashtag, saying that the admiration "cannot be expressed in words."
Another user nicknamed "daryabat" also voiced joy about a "very beautiful phenomenon" which she said she first thought was Northern Lights.
"The phenomenon, which is uncommon for St. Pete, disappeared thirty minutes after emerging," she said on her Instagram page.
…Сначала я подумала что меня глючит, но потом, позвав мужа, поняла что глючит небо)) Очень красивое явление..как то уже я с ним сталкивалась..были думки что Северное сияние, но не то немного..потом думали что метеоритные дожди, тоже нее..но потом погуглили и нашли ответ..Световые столбы! Возникают при температуре ниже минус 20ти, когда в атмосфере образуется огромное количество ледяных кристалов, способны отрожать световые лучи..ну много еще показателей и бла- бла..но красиво! Очень) и необычно для Питера..явление продержалось минут 30 и исчезло само собой🌠❄☄ А я задубела это фотать)🌌 @vyborgskiy_rayon @ozerki_spb #этопитер#зимнийпите#природноеявление#световыестолбы#шик
Ну и еще немного вчерашних фоток световых столбов. Многие уверены, что это некая аномалия, что раньше так ярко столбы никогда не горели. И они отчасти правы, но лишь отчасти. Тут все объясняется современным обилием различного лампочек — галогенных, диодных, вольфрамовых, ртутных, именно они обеспечивают такое разнообразие в цветовом спектре. Но с другой стороны и климат действительно меняется, так что некая аномалия действительно имеет место быть. Столбы лучше всего наблюдать за городом, в темном месте, в противоход источнику света. При этом надо учитывать, что это явление крайне нестабильное. Направление свечения меняется как и со сменой точки наблюдения, так и с краткосрочным течением времени. Они могут гореть и несколько часов подряд, регулярно меняя яркость свечения, и вспыхивать, всего буквально минут на 15. Когда мне вчера написали о необычном свечении в небе, я еще долго не решался выехать на съемку, ибо в большинстве случаев, до места добраться попросту не успеваешь. Поглядывая около 40 минут в окно, с тайной надеждой, что столбы все же погаснут, т.к. вылазить с теплой постели за просмотром сериала, совсем не хотелось, все же решено было не лениться, и таки съездить на съемку. Долго катался по заброшенным дорогам выискивая удобные ракурсы, но за неимением таковых — везде, вдоль дорог мешали ветки деревьев, пришлось лезть в чисто поле. Полтора часа просидев в сугробе на болоте и окончательно околев, решил уж было ехать домой. Но не тут то было. С наступлением ночи повысилась влажность, в низинах на дорогах застелился болотный туман, и вот тут столбы реально вспыхнули — разгоревшись прямо до небес, да так ярко и мощно, что прям дух захватывало. Как будто кто то дернул рубильник и дал напряжение в сеть —пых, пых, пых и в ширь и ввысь, столб за столбом. Откровенно, такое диво я наблюдал впервые, даже фары редких встречных машин давали невероятно мощный столб в небо. Ни самой машины, ни фар еще не видно, видно только как столб плывет по небу, все это, конечно, выглядело очень здорово. Таким образом пришлось еще битый час скакать по дороге, да по сугробам. Ну да, эта чарующая симфония северных огней, однозначно того стоила. #нижневартовск #световыестолбы
Сейчас в Питере Спасибо @m_i_a__k_i_t за крутые фотки.Заморочилась.Фоткала сначала на телефон,потом поняла что всей картины он не передает.Затем,пошла нашла фотоаппарат.Вставила батарейки.Вышла на балкон и «кончила».Такой кайф от красоты столкновения солнечного ветра и частиц слоев Земли она давно хотела испытать.Вот какими эмоциями люди живут.Это вам не на работу ходить.Будущий Мировой Фотограф @m_i_a__k_i_t #северноесияние#севернаясофья
…Сначала я подумала что меня глючит, но потом, позвав мужа, поняла что глючит небо)) Очень красивое явление..как то уже я с ним сталкивалась..были думки что Северное сияние, но не то немного..потом думали что метеоритные дожди, тоже нее..но потом погуглили и нашли ответ..Световые столбы! Возникают при температуре ниже минус 20ти, когда в атмосфере образуется огромное количество ледяных кристалов, способны отрожать световые лучи..ну много еще показателей и бла- бла..но красиво! Очень) и необычно для Питера..явление продержалось минут 30 и исчезло само собой🌠❄☄ А я задубела это фотать)🌌 @vyborgskiy_rayon @ozerki_spb #этопитер#зимнийпите#природноеявление#световыестолбы#шик
Such light pillars can typically be observed in frosty weather when these vertical rays become visible due to the emergence in the air of so-called ice mist.
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