Big Bad Cat: Enraged Lion Suddenly Attacks Tamer in Show Ring

Two lions almost started a fight at the very end of a training session at the Moscow State Circus while leaving the show ring, with their tamer rushing to block the way. It was an impressive move; however, one of the lions attacked the brave man, injuring his hand.
In the end, the lion was tamed, while the circus stated that the life of the tamer was out of harm's way.
На участника предстоящего Всемирного циркового фестиваля «ИДОЛ-2018» напал лев. Дрессировщик Алексей Макаренко @sergeevichma, который вместе со своей супругой Ольгой Борисовой будет участвовать в главном цирковом конкурсе страны, подвергся нападению льва. Инцидент произошел 27 августа в Большом Московском цирке @greatcircus_ru в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж. По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке. Но один из львов стал преследовать собрата, когда тот уже зашел в коридор, ведущий к вольерам. Ассистенты вовремя перегородили ему дорогу, чтобы избежать драки между хищниками. И разгневанный подобными действиями лев тут же набросился на дрессировщика Алексея Макаренко. Но, к счастью, травмировал его не сильно: порвал руку. Врачи заверили, что на данный момент здоровью дрессировщика ничего не угрожает. Напомним, что Фестиваль «ИДОЛ» ежегодно проходит в Большом Московском цирке. В этот раз сюда съедутся 130 участников из 13 стран. Более 20-ти ярких неповторимых номеров, прошедших кастинг отборочной комиссии фестиваля. Алексей Макаренко и Ольга Борисова представят на конкурсе Российскую Государственную цирковую компанию с аттракционом хищников «В садах Ривенделла». #бмц #БольшойМосковскийцирк #лев #львы #чп #левнапалнадрессировщика #нападениельва #хищник #идол #участникифестиваля #идол2018 #видеоскамернаблюдения #цирк #опасность #риск #макаренко #борисова #lions #curcus #репетиция#чп
На участника предстоящего Всемирного циркового фестиваля «ИДОЛ-2018» напал лев. Дрессировщик Алексей Макаренко @sergeevichma, который вместе со своей супругой Ольгой Борисовой будет участвовать в главном цирковом конкурсе страны, подвергся нападению льва. Инцидент произошел 27 августа в Большом Московском цирке @greatcircus_ru в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж. По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке. Но один из львов стал преследовать собрата, когда тот уже зашел в коридор, ведущий к вольерам. Ассистенты вовремя перегородили ему дорогу, чтобы избежать драки между хищниками. И разгневанный подобными действиями лев тут же набросился на дрессировщика Алексея Макаренко. Но, к счастью, травмировал его не сильно: порвал руку. Врачи заверили, что на данный момент здоровью дрессировщика ничего не угрожает. Напомним, что Фестиваль «ИДОЛ» ежегодно проходит в Большом Московском цирке. В этот раз сюда съедутся 130 участников из 13 стран. Более 20-ти ярких неповторимых номеров, прошедших кастинг отборочной комиссии фестиваля. Алексей Макаренко и Ольга Борисова представят на конкурсе Российскую Государственную цирковую компанию с аттракционом хищников «В садах Ривенделла». #бмц #БольшойМосковскийцирк #лев #львы #чп #левнапалнадрессировщика #нападениельва #хищник #идол #участникифестиваля #идол2018 #видеоскамернаблюдения #цирк #опасность #риск #макаренко #борисова #lions #curcus #репетиция#чп
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