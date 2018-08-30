Register
16:42 GMT +330 August 2018
Listen Live
    Search
    Lion

    Big Bad Cat: Enraged Lion Suddenly Attacks Tamer in Show Ring

    © Photo: instagram/greatcircus_ru
    Videoclub
    Get short URL
    0 01

    Predators will always remain predators - dangerous and aggressive. Even after years of training, an animal that has been encountering people every day could attack - and if we are talking about the big cats, the stakes are extremely high.

    Two lions almost started a fight at the very end of a training session at the Moscow State Circus while leaving the show ring, with their tamer rushing to block the way. It was an impressive move; however, one of the lions attacked the brave man, injuring his hand.

    In the end, the lion was tamed, while the circus stated that the life of the tamer was out of harm's way.

    На участника предстоящего Всемирного циркового фестиваля «ИДОЛ-2018» напал лев. Дрессировщик Алексей Макаренко @sergeevichma, который вместе со своей супругой Ольгой Борисовой будет участвовать в главном цирковом конкурсе страны, подвергся нападению льва. Инцидент произошел 27 августа в Большом Московском цирке @greatcircus_ru в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж. По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке. Но один из львов стал преследовать собрата, когда тот уже зашел в коридор, ведущий к вольерам. Ассистенты вовремя перегородили ему дорогу, чтобы избежать драки между хищниками. И разгневанный подобными действиями лев тут же набросился на дрессировщика Алексея Макаренко. Но, к счастью, травмировал его не сильно: порвал руку. Врачи заверили, что на данный момент здоровью дрессировщика ничего не угрожает. Напомним, что Фестиваль «ИДОЛ» ежегодно проходит в Большом Московском цирке. В этот раз сюда съедутся 130 участников из 13 стран. Более 20-ти ярких неповторимых номеров, прошедших кастинг отборочной комиссии фестиваля. Алексей Макаренко и Ольга Борисова представят на конкурсе Российскую Государственную цирковую компанию с аттракционом хищников «В садах Ривенделла». #бмц #БольшойМосковскийцирк #лев #львы #чп #левнапалнадрессировщика #нападениельва #хищник #идол #участникифестиваля #идол2018 #видеоскамернаблюдения #цирк #опасность #риск #макаренко #борисова #lions #curcus #репетиция#чп

    Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru) 29 Авг 2018 в 4:19 PDT

     

     

    На участника предстоящего Всемирного циркового фестиваля «ИДОЛ-2018» напал лев. Дрессировщик Алексей Макаренко @sergeevichma, который вместе со своей супругой Ольгой Борисовой будет участвовать в главном цирковом конкурсе страны, подвергся нападению льва. Инцидент произошел 27 августа в Большом Московском цирке @greatcircus_ru в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж. По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке. Но один из львов стал преследовать собрата, когда тот уже зашел в коридор, ведущий к вольерам. Ассистенты вовремя перегородили ему дорогу, чтобы избежать драки между хищниками. И разгневанный подобными действиями лев тут же набросился на дрессировщика Алексея Макаренко. Но, к счастью, травмировал его не сильно: порвал руку. Врачи заверили, что на данный момент здоровью дрессировщика ничего не угрожает. Напомним, что Фестиваль «ИДОЛ» ежегодно проходит в Большом Московском цирке. В этот раз сюда съедутся 130 участников из 13 стран. Более 20-ти ярких неповторимых номеров, прошедших кастинг отборочной комиссии фестиваля. Алексей Макаренко и Ольга Борисова представят на конкурсе Российскую Государственную цирковую компанию с аттракционом хищников «В садах Ривенделла». #бмц #БольшойМосковскийцирк #лев #львы #чп #левнапалнадрессировщика #нападениельва #хищник #идол #участникифестиваля #идол2018 #видеоскамернаблюдения #цирк #опасность #риск #макаренко #борисова #lions #curcus #репетиция#чп

    Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru) 29 Авг 2018 в 4:19 PDT

     

    Related:

    Just Chilling: Lion Found Walking on Bridge in India
    Big Cats, Not Pets: Tourist Tries to Caress Lion, Almost Loses Life And Limb
    Pride at Stake: Thrilling Lion Fight Caught on Camera
    Want Me to Pose on Your Car? Lion Jumps on Truck
    Tags:
    lion, circus, Moscow, Russia
    Community standardsDiscussion
    Comment via FacebookComment via Sputnik
    • Сomment

    More videos

    News

    All news
    All news

    Recommended

    Best this week

    Best this month

    Register
    captcha
    Log inPrivacy Policy
    Password recovery
    captcha
    Log inPrivacy Policy
    Registration
    Do you have a Sputniknews.com account?
    YesNo
    Registration
    avatar

    Hello, !

    I do not have a Sputniknews.com account
    RegisterForgot your password?Privacy Policy
    Registration
    avatar

    Hello, !

    Log in
    I have a Sputniknews.com account
    Delete account
    Are you sure you want to delete your Sputniknews.com account?
    YesNo
    Your account has been deleted! You can restore your account within 30 days by following the link sent to the e-mail address you entered during registration.
    Close
    avatar

    Hello, !

    We are committed to protecting your personal information and we have updated our Privacy Policy to comply with the General Data Protection Regulation (GDPR), a new EU regulation that went into effect on May 25, 2018.

    Please review our Privacy Policy. It contains details about the types of data we collect, how we use it, and your data protection rights.

    Since you already shared your personal data with us when you created your personal account, to continue using it, please check the box below:

    If you do not want us to continue processing your data, please click here to delete your account.

    If you have any questions or concerns about our Privacy Policy, please contact us at: privacy@sputniknews.com.

    Votre message a été envoyé!
    Community standards

    The fact of registration and authorization of users on Sputnik websites via users’ account or accounts on social networks indicates acceptance of these rules.

    Users are obliged abide by national and international laws. Users are obliged to speak respectfully to the other participants in the discussion, readers and individuals referenced in the posts.

    The websites’ administration has the right to delete comments made in languages ​​other than the language of the majority of the websites’ content.

    In all language versions of the sputniknews.com websites any comments posted can be edited.

    A user comment will be deleted if it:

    • does not correspond with the subject of the post;
    • promotes hatred and discrimination on racial, ethnic, sexual, religious or social basis or violates the rights of minorities;
    • violates the rights of minors, causing them harm in any form, including moral damage;
    • contains ideas of extremist nature or calls for other illegal activities;
    • contains insults, threats to other users, individuals or specific organizations, denigrates dignity or undermines business reputations;
    • contains insults or messages expressing disrespect to Sputnik;
    • violates privacy, distributes personal data of third parties without their consent or violates privacy of correspondence;
    • describes or references scenes of violence, cruelty to animals;
    • contains information about methods of suicide, incites to commit suicide;
    • pursues commercial objectives, contains improper advertising, unlawful political advertisement or links to other online resources containing such information;
    • promotes products or services of third parties without proper authorization;
    • contains offensive language or profanity and its derivatives, as well as hints of the use of lexical items falling within this definition;
    • contains spam, advertises spamming, mass mailing services and promotes get-rich-quick schemes;
    • promotes the use of narcotic / psychotropic substances, provides information on their production and use;
    • contains links to viruses and malicious software;
    • is part of an organized action involving large volumes of comments with identical or similar content ("flash mob");
    • “floods” the discussion thread with a large number of incoherent or irrelevant messages;
    • violates etiquette, exhibiting any form of aggressive, humiliating or abusive behavior ("trolling");
    • doesn’t follow standard rules of the English language, for example, is typed fully or mostly in capital letters or isn’t broken down into sentences.

    The administration has the right to block a user’s access to the page or delete a user’s account without notice if the user is in violation of these rules or if behavior indicating said violation is detected.

    Users can initiate the recovery of their account / unlock access by contacting the moderators at moderator@sputniknews.com

    The letter must contain:

    • Subject - the restoration of account / unlock access
    • User ID
    • An explanation of the actions which were in violation of the rules above and resulted in the lock.

    If the moderators deem it possible to restore the account / unlock access, it will be done.

    In the case of repeated violations of the rules above resulting in a second block of a user’s account, access cannot be restored.

    To contact the team of moderators, write to moderator@sputniknews.com

    Log in
    RegisterForgot your password?Privacy Policy
    Ok
    Sputnik push notifications

    Get push notifications from Sputnik International

    AcceptRefuse