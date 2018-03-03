'Beast From Siberia': Meet Astonishingly Ripped CrossFit Addict (PHOTOS, VIDEO)

Although a CrossFit fan, Andrey Sukharev from the Russian Siberian city of Irkutsk describes himself as someone who sticks to "functional bodybuilding."
Nicknamed "a beast from Irkutsk" and the "universal soldier", Andrey possesses a phenomenal quality of muscle mass, complementing his impressive strength and endurance achievements.
Развиваем парни широчайшие мышцы спины, не забываем вкачивать спину, помимо поясницы огромное значение имеет и вверх спины. Те же фронтальные приседания, штанга удерживается на плечах и огромное значение имеет насколько у вас хорошо закачен вверх спины, если спина прогнется, то вся нагрузка упадёт на мышцы ног, и им придётся выполнять двойную работу, пытаясь удерживать вес штанги, и ещё выполнять динамическую работу!!! Как прорабатывать спины — спрашиваем у тренеров нашего зала. Всем кроссфит!!! #братва #brother #кроссфит #тренируйсяватланте #кроссфитроссия #кроссфит #crossfitgames #crossfit #crossfitcoach #crossfitter #weightlifting #всемспорт #всемкроссфит #спорт #спортсмен #мужик #воин #кроссфитиркутск #кроссфитроссия #crossfit #crossfitatlant #crossfitcoach #crossfitter #crossfitgames #нигерскиетренировки #дольф #дольфлундгрен #дольфлунгрендбатя #дольфлунгренд #weightlifting #rogue #плавание #swim #пловец #swimmervibes
He began his sports career with swimming, becoming a sub-master swimmer at the age of seventeen.
#Хештег моих тренировок #нигерскиетренировки — по нему вы найдёте все обо мне, и ставьте его на своих тренировках и фотках!!! Каким образом отдыхаете и восстанавливаетесь вы? Своим подопечным всегда говорю — в выходные лучше активный отдых, если вы усердно занимаетесь в будние дни на тренировках, то нафиг зал в выходные дни. В данный момент в моем городе ходит какой-то страшный вирус, и я немного приболел, поэтому пока, к сожалению, бассейн отменяю, и остальным настоятельно рекомендую — если вы болеете, то заниматься категорически нельзя: во-первых идёт очень большая нагрузка на организм, особенно на сердце, когда вы тренируетесь больными — пульс поднимается очень высоко, поэтому после болезни нужно начинать делать легкое кардио и несложные упражнения. Вы должны понимать, что основная функция белка — защитная, белок создаёт наши мышцы и защищает наши органы от внешних воздействий, так же белок отвечает за иммунную систему организма, защищая его от вирусов. И при тренировках потребность в белке возрастает, а вы ещё и болеете, соотвественно белка нужна в 2 раза больше, но заболевшем очень сложно соблюдать рацион питания, почему врачи и рекомендуют лежать и ничего не делать, чтобы шло восстановление иммунной системы. Поэтому эти выходные я активничать не буду, а займусь чем-то душевным и познавательным. Мое кстати хобби по ночам, не относящиеся к спорту никаким образом — так как освобождаюсь очень поздно и время свободное лишь ночью — я очень сильно люблю переводить песни иностранных исполнителей (по больше части рок исполнителей со штатов), их песни имеют на самом деле очень крутой смысл, если правильно перевести, используя игру слов, и всякие хитрые приемы английского языка, получаются весьма крутые текста. А что любите делать вы и вообще хобби?
Shortly afterwards, he decided to start weightlifting; where he became competitive in the 90-kg (198-pound) category when he was 21.
Для чего нужно качать банки? И сколько нужно уделять внимание рукам? Если мы с вами будем штудировать билдерские форумы, то многие рекомендуют уделять рукам всего-то один день и типа этого достаточно — Друзья, НЕТ!!! Я руки долблю каждый день, я только 4-5 раза в неделю подтягиваюсь и делаю выходы, и отжимания, где всегда вработают руки. Возьмите бегунов, они тренируют ноги каждый день, нет же такого, чтобы он пришёл на тренировку, и ему тренер говорит, что мы сегодня будем бегать на руках, так как твои ноги не восстановились!!! Все дело в грамотном подходе, в правильной нагрузке. Вы должны понимать, что наше плечо условно состоит из трёх групп мышц: бицепс, трицепс, дельта!!! И все вместе это образует плечо, следовательно — каждая мышца связана друг с другом, и в каждой работе одна будет выполнять функцию антагониста, где-то протагониста, а где-то синергиста. И здесь очень важно не перегружать сустав, в один день вы долбите трицепс, в другой бицепс, в другой дельты — и ваше плечо будет всегда задействована!!! К примеру если у вас болят локти, то причина вся кроется в том, что чрезмерно нагружаете мышцы трицепса, которые крепятся и связаны с локтевым суставом и из-за гипертонусы мышцы начинают его тянуть, поэтому целесообразно 1) работать над бицепсом (небольшими весами на прокачку, особенно с резинками) выполняя легкий пампинг вы снабдите ваши мышцы питательными веществами, не нагружая при этом трицепс и бицепс возьмёт часть нагрузки с трицепса на себя, словно стянет на себя ваши натянутые нити и ослабит напряжение, соотвественно и боль, так как он является антагонистам и протагонистам трицепсу в зависимости какое упражнение вы выполняете (сгибания плеча/или разгибание) 2) уделяете внимание растяжки ваших забитых рук и избавлению от тригерных точек — тогда с вашими руками все будет в порядке, и ваши руки будут — как базуки 💪💪💪но и третье все таки не надо в них качать синтол 😁!!!
Several years ago, he opened his own gym, where he trains all those who are poised and ready to repeat their coach's prominent achievements.
Как и обещал выкладывать видео упражнений на прокачку мышц кора, в частности мышц пресса!!! 5 раундов 20 жимов лёжа свой вес тела, работать с пола, в положении корпуса тела как на видео, таз оторван от пола, при опускании вниз руки упираются в пол (правда на данном видео я делал 100 кг 💪💪💪) после жима сделать 20 секунд упражнение флаг дракона, для новичков рекомендую делать планку или просто держать выпрямленные ноги с прижатым тазом, и таких пять кругов!!! Обязательно сохраняем и пробуем!!! Вместе — мы сила!!!
The 182-centimeter (5'11") athlete, who weighs 83 kilograms (183 pounds), typically has his training sessions twice a day. He focuses on a cardio workout in the morning and strength-related exercise in the evening.
Дорогие друзья!!! Понедельник день тяжелый, поэтому всем успевать конечно не успеваю, если вы хотите знать больше о моем методе тренировок, о моих тренировках, и обо всем, что касается меня и моей программы — следите за моими новостями в Инстаграмм (истории, посты, видео), скоро запустим канал в YouTube (работаю над этим). А пока, чтобы удовлетворить все ваши потребности, постараюсь завтра убить двух зайцев разом и завтра (30 января) проведу 2 прямых эфира своей утренней тренировки в 11:00 Иркутского времени 6:00 Московского времени и вечерняя тренировка в 22:00 Иркутского времени и 17:00 Московского времени. Все эфиры сохраню обязательно. В них я подробно вам продемонстрирую свою утреннюю тренировку, где я буду выполнять интервалку с гимнастикой и кардио, вечерняя тренировка будет посвящена прокачке мышц спины, грудных и ОБЯЗАТЕЛЬНО сделаю кроссфит комплекс от функционального бодибилдинга!!! Ждите!!!
Sukharev's workout results include a power snatch, clean and jerk as well as barbell bench press and deadlift, which stand at 120 kilograms (264 pounds), 140 kilograms (308 pounds), 170 kilograms (375 pounds) and 240 kilograms (529 pounds), respectively.
Спина для пацана — ЭТО ВСЕ!!! Только из-за спины понимаешь, кто идёт впереди тебя пацан или девка, и как я говорю своим пацанам, кто занимается у меня, чем шире спина — тем больше длинна))) Но если быть серьёзным — то в моем позвоночнике 5 грыж(2 в пояснице/3 причём находятся в шейном отделе позвоночника), и говорю без шуток, и это произошло у меня не из-за тренировок, а грыжи — это генетический фактор, причём из-за травм в детстве. И когда ко мне люди приходят и говорят, что у меня где-то там одна грыжа, с их уст это звучит как смертный приговор. Грыжа — это не опухоль, это не рак, она появляется в вашем организме, чтобы помочь позвоночника выполнять опорно-двигательную систему, потому что ваш позвоночник не справляется, поэтому чтобы грыжа не переросла во что-то худшее, вам нужно развивать мышцы спины, чтобы они выполняли эту функцию и помогали вашему позвоночнику. Чем я и занимался долгое и усердное время — вкачивал спину, причём у меня не было тренажёров, пользовался исключительно турниками и штангами, плюс плавание. Это упражнение с резинками идеально подходит для прокачивания задних дельт и верхней части трапециевидной мышцы, рекомендую выполняться с резинками для баланса, поможет за одно развить мышцы стабилизаторы, и в конце движения обязательно сводите лопатки. Берегите свой позвоночник!!! Всем кроссфит!!! И помните: чем шире спина — тем больше длина))) #братва #brother #кроссфит #тренируйсяватланте #кроссфитроссия #кроссфит #crossfitgames #crossfit #crossfitcoach #crossfitter #weightlifting #всемспорт #всемкроссфит #спорт #спортсмен #мужик #воин #кроссфитиркутск #кроссфитроссия #crossfit #crossfitatlant #crossfitcoach #crossfitter #crossfitgames #нигерскиетренировки #дольф #дольфлундгрен #дольфлунгрендбатя #дольфлунгренд #weightlifting #rogue #плавание #swim #пловец #swimmervibes
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