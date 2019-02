Black Snow Falls Down in Russia’s Siberia (VIDEO)

The incident was apparently caused by a coal refinery malfunction.

A strange meteorological condition happened in Kemerovo Oblast of Russia. During last few days, social media users uploaded numerous photos of scary-looking black snow lying on the streets of several cities.

Чё за?



В Кемеровской области выпал чёрный снег pic.twitter.com/IunYT8ay0i — Чё за? (@che_za_official) 14 февраля 2019 г.

​The anomalous precipitation has been reported in Kemerovo, Prokopyevsk, Kiselyovsk and Novokuznetsk.

​Kemerovo Oblast is where the Kuznetsk Basin (Kuzbas), one of the world's largest coal mining areas, is located, covering an area of 70,000 square kilometers. Apparently, the black snow was caused by a malfunction in one of the coal refineries' air filtering systems.

Цвет настроения черный:

В городе Киселевск Кемеровской области выпал снег черного цвета.

Местные жители связывают происходящее с работой новой Центральной обогатительной фабрики "Краснокаменская". pic.twitter.com/zdR3KRvtNG — Телемастер Игорь (@Telemaster68) 12 февраля 2019 г.

​The local prosecutor's office has already initiated an inquiry into the incident, according to Russian media.