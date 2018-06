UFO Invasion? People Stunned By Aerial Flashes Over Russia (PHOTOS, VIDEO)

The launch of the Russian Soyuz-2.1b rocket, which recently carried a navigation satellite into orbit, had lit up the night sky in central Russia with unusual figures and made some social media users mention extraterrestrials.

The Russian navigation satellite “Glonass-M” was successfully brought into Earth's orbit using the Soyuz-2.1b rocket, launched from the Plesetsk Spaceport in northern Russia after midnight on June 17.

Before the carrier reached its destination, it put on quite a show in the skies over central Russia, puzzling witnesses, who guessed what it was on social media.

Сегодня в ночном небе Ярославля можно было увидеть вот такую странную, но красивую штуку.

Нет, это не загадачное НЛО с пришельцами 😂 это всего лишь след, который оставила ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовавшая с космодрома «Плесецк». pic.twitter.com/97hfMQYmjz — Natalia Smirnova (@Natalia_Revival) 17 июня 2018 г.

Европейская часть России сегодня видела «медузу в ночном небе»: Ракета «Союз» со спутником ГЛОНАСС стартовала с космодрома Плесецк.

Получилось красиво pic.twitter.com/8zHws98Fa4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 июня 2018 г.

Others just enjoyed the so-called jellyfish effect. “Space blubber” showed up over cities hosting the FIFA World Cup, including Kazan and Nizhny Novgorod.



Some caught the rocket on camera from aboard airplanes.