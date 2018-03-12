Erdogan Plays Witness at Turkish Footballer's Wedding

Apart from the commander-in-chief, the small-scale ceremony was also attended by the first lady, Turan's teammate Emre Belozoglu and other high-profile guests.
ARDA TURAN İLE ASLIHAN DOĞAN EVLENDİ! Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi. Arda Turan'ın nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan üstlendi. #receptayyiperdoğan #rte #recep #tayyip #erdoğan #emineerdoğan #emine #erdogan #ardaturan #arda #turan #aslihandogan #aslıhan #doğan #evlendi #nikah #cumhurbaşkanı #firstlady #evlilik #dünya #evi #ünlüler #magazin #flash #haber #şok #olay #gündem #takip #beğen #sondakika #akparti #akp
Turan made headlines earlier this month by saying it would be inappropriate to have a big wedding with Turkey "at war," referring to "Operation Olive Branch" in Syria.
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The 31-year-old, who joined the Turkish club Başakşehir on a 2,5-year loan from Barcelona, even celebrated a recent goal with a military salute.
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