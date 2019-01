10 Plagues of Mecca: Horrid Locust Swarms Invade Islam's Holiest City (VIDEOS)

An operation has been launched to eradicate the insects; whether the calamity was a divine message or the result of migration remains a mystery, but the massive swarms of locusts might still look unsettling to some.

The Grand Mosque in Mecca, the most sacred site in all of Islam, has faced an insect invasion this week.

According to multiple videos shared by worshippers from the largest mosque in the world, what looks like hordes of locusts have descended on the site, prompting Mecca's municipal authorities to deploy clean-up teams.

(2️⃣)

بــ #الصور | فرق الإصحاح البيئي التابعة لــ #امانة_العاصمة_المقدسة تعمل على رش حشرة الجنادب السوداء في مناهل و غرف تفتيش الصرف الصحي ودورات المياه المحيطة بساحات المسجد الحرام •#مكة_المكرمة #العاصمة_المقدسة pic.twitter.com/S6hoR57bWM — أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) 7 января 2019 г.

The insects were seen all over in the focal point of the annual Muslim pilgrimage; municipal workers have swept the dead insects into piles and sprayed the walls and floors of the mosque as well as its sewage system and water drains.

#السعودية:

حشرات طائرة تهاجم الحرم في #مكة_المكرمة بكثافة كبيرة في ظاهرة لا تخفى دلالتها أو رمزيتها! اللهم طهر بيتك للطائفين والعاكفين، واجعله ولايته فيمن خافك واتقاك، وابتغى رضاك. pic.twitter.com/OZvNjUhq3F — د. محمد الصغير (@drassagheer) 7 января 2019 г.

الصراصير الموسمية المهاجرة في الحرم و بعض المناطق في مكة

في انتظار تحاليل الإخونج و المواد الإعلامية و البرامج المباشرة في #الخنزيرة و #خلايا_عزمي…. pic.twitter.com/qZMrWd6NkQ — رضا كربوسي (@r_kerbouci) 8 января 2019 г.

لعمري لم أسمع أو أرى مثل هذا من قبل

اجتياح صراصير لمدينة مكة بما فيها الحرم المكي.. ‌#صراصير_الحرم



هذا نذيرٌ من الله تعالى للحكام السعوديين المستكبرين المجرمين ومن والاهم



قال تعالى:

(فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين) pic.twitter.com/V1uDs3fzuG — هاشم احمد شرف الدين (@hashemsharafdin) 8 января 2019 г.

خبر سانسور شده

حمله عده بیشماری ملخ به حرم مقدس الهی! در مکه!!!#Iranians_Hate_PMOI_IR #MIGA

پ.ن: ظاهرا گلوبالیست ها و رادیکال های مسلمان کفر خدا رو در اوردن! pic.twitter.com/c4KATNwHJA — Ramin Ja (@RaminJa1) 9 января 2019 г.

"We have harnessed all efforts available to speed up the eradication of the insects in the interest of the safety and comfort of guests to God's house," an official said, as cited by Al-Araby Al-Jadeed media outlet.

No commentary has been available yet on the reasons for the plague.