Multi-Storey Hospital Catches Fire in Istanbul (PHOTOS)

Fire broke out on several floors of a hospital in Istanbul on Thursday, live TV footage showed.
Emergency services and fire fighters were sent to the scene. There were no immediate reports on casualties.
#Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Hastalar tahliye ediliyor, yangın sırasında patlamalar oluyor… pic.twitter.com/trltSI544B— Büşra Cin (@busracin_) April 5, 2018
#SONDAKİKA— Esma Uyumlu (@EsmaUyumlu) April 5, 2018
Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı! pic.twitter.com/AFkVx9iWSx
#taksimilkyardım Allah yardım etsin. İnşallah can kaybı olmaz. #gaziosmanpaşa #istanbul pic.twitter.com/Ya4iAj6XSX
— Yakup Yılmaz (@yakolayn) April 5, 2018
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