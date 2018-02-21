Shocking Moment: Iranian Sets Himself Alight in Turkey's Istanbul (PHOTO, VIDEO)

Taksim Meydanı’nda bir kişi kendini yaktı. İranlı olduğu öğrenilen Reza Sharafkhani (53) üstüne döktüğü yanıcı maddeyi ateşledi ve bir anda alev topuna döndü, çevredekilerin üstüne su dökmesiyle kurtarıldı. Nedeni henüz bilinmiyor. pic.twitter.com/MTqrQlF8GZ