Syrian President Assad Visits Russian Aerospace Forces Base in Hmeymim (PHOTOS)

BEIRUT (Sputnik) — Russian Chief of General Staff Gen. Valery Gerasimov met Assad at the base, SANA news agency reported.
الرئيس #الأسد يتفقد واحدة من أحدث واهم الطائرات بالعالمSu 35 الروسية.. الموجودة في قاعدة #حميميم العسكرية.. pic.twitter.com/vM3HMTKSzn— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 27, 2017
الرئيس #الأسد يطلع من القادة العسكريين الروس في #حميميم، على سلاح المدرعات الموجود في القاعدة.. ويلتقي بالأطقم العسكرية القائمة عليه.. pic.twitter.com/r8Pkl0dYU2— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 27, 2017
A guided tour was organized for the president.
#الأسد يتفقد قاعدة حميميم العسكرية وفِي استقباله الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسي ويقوم بجولة على سلاح الجو الروسي بالقاعدة pic.twitter.com/gScdi9rv5v— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 27, 2017
جانب من جولة الرئيس #الأسد على المقاتلين الروس في #حميميم، والتي اطلع خلالها على مختلف صنوف الأسلحة الحديثة والمتطورة الموجودة في القاعدة.. pic.twitter.com/Lx4CCZcmtE— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 27, 2017
من جولة الرئيس #الأسد اليوم على قاعدة #حميميم العسكرية الروسية، والتي اطلع خلالها على المعدات العسكرية الحديثة التي تضمها القاعدة.. pic.twitter.com/vm3wiRh74a— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 27, 2017
الرئيس #الأسد في #حميميم اليوم.. pic.twitter.com/JmJLB03S3X— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 27, 2017
The Hmeymim airbase in Latakia was built in 2015 to serve as a strategic center of Russia’s military operation against Daesh and other terrorist groups. In January 2017, the base was leased to Russia by Syria for another 49 years.
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