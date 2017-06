Syrian President Assad Visits Russian Aerospace Forces Base in Hmeymim (PHOTOS)

BEIRUT (Sputnik) — Russian Chief of General Staff Gen. Valery Gerasimov met Assad at the base, SANA news agency reported.

الرئيس #الأسد يتفقد واحدة من أحدث واهم الطائرات بالعالمSu 35 الروسية.. الموجودة في قاعدة #حميميم العسكرية.. pic.twitter.com/vM3HMTKSzn — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 27, 2017

الرئيس #الأسد يطلع من القادة العسكريين الروس في #حميميم، على سلاح المدرعات الموجود في القاعدة.. ويلتقي بالأطقم العسكرية القائمة عليه.. pic.twitter.com/r8Pkl0dYU2 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 27, 2017

A guided tour was organized for the president.

#الأسد يتفقد قاعدة حميميم العسكرية وفِي استقباله الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسي ويقوم بجولة على سلاح الجو الروسي بالقاعدة pic.twitter.com/gScdi9rv5v — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 27, 2017

جانب من جولة الرئيس #الأسد على المقاتلين الروس في #حميميم، والتي اطلع خلالها على مختلف صنوف الأسلحة الحديثة والمتطورة الموجودة في القاعدة.. pic.twitter.com/Lx4CCZcmtE — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 27, 2017

من جولة الرئيس #الأسد اليوم على قاعدة #حميميم العسكرية الروسية، والتي اطلع خلالها على المعدات العسكرية الحديثة التي تضمها القاعدة.. pic.twitter.com/vm3wiRh74a — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 27, 2017

The Hmeymim airbase in Latakia was built in 2015 to serve as a strategic center of Russia’s military operation against Daesh and other terrorist groups. In January 2017, the base was leased to Russia by Syria for another 49 years.