Five Wounded in Shooting Spree in Baden-Württemberg, Germany - Reports

Police are looking for three suspects who are believed to have been involved in the incident, local media reports say.

At least five people have been injured in a shooting incident in the town of Plochingen in Germany's state of Baden-Württemberg, local media reported.

Police said on Twitter they have detained one of the suspected attackers and continue the operation to find the others.

1842

Im Rahmen der Fahndung haben wir eine Person festgenommen. Die Überprüfung läuft.#EinsatzPlochingen — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) February 13, 2020

​Earlier, police said they were looking for three suspects who were involved in the incident.

1806

Wir fahnden nach drei Tatverdächtigen. Unter anderem mit #Polizeihubschrauber und Spezialkräften.#EinsatzPlochingen — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) February 13, 2020

​According to preliminary information, a knife was also used during the incident, the police added.

1803

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist bei der Auseinandersetzung ein Schuss gefallen und ein Messer eingesetzt worden.

Zwei Personen sind verletzt.#EinsatzPlochingen — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) February 13, 2020

Residents have been advised to avoid the area near the train station while the police operation is underway.

1827

In #Plochingen kommt es wegen des Polizeieinsatzes zu massiven #Verkehrsbehinderungen rund um den Bahnhof.



Wenn Ihr nicht dringend in die Stadt müsst, dann bleibt am besten daheim und meidet den Bereich.#EinsatzPlochingen — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) February 13, 2020

