Chemical Emergency Alert Activated in Spain After Explosion in Tarragona Province

The Catalan Civil Defence Agency has advised people living close to the affected area to stay inside until the extent of the chemical accident is known.

An explosion and a fire have been reported at a chemical plant in Spain's Tarragona province.

The Catalan Civil Defence Agency has advised people in nearby areas to stay indoors until further notice.

Alerta #PLASEQCAT per explosió i incendi en una empresa del Polígon Sud de #Tarragona



Es recomana a la ciutadania que visqui prop de la zona de l'explosió que es confini preventivament fins a saber l'abast de l'accident químic — Protecció civil (@emergenciescat) January 14, 2020

People in the following areas have been told to close their doors and windows.

🔴 🔴 🔴 ATENCIÓN #ProteccióCivil PIDE CONFINARSE (encerrarse en un edificio y cerrar puertas y ventanas) en:

TARRAGONA

SALOU

VILASECA

REUS

CONSTANTÍ

EL MORELL

LA CANONJA

RT por favor — Protecció civil (@emergenciescat) January 14, 2020

​According to the agency, no toxic level increase has been registered.

El confinament en aquestes poblacions és preventiu en cas que noteu molèsties. NO hi ha constància de núvol tòxic. #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) January 14, 2020

Four people were injured in the explosion, one of them is in a critical condition, a local media report says, citing the interior ministry.

Meanwhile, local residents have been sharing photos and videos of the aftermath of the explosion online.​

Ahora mismo en #Tarragona

¿Qué esta pasando? Alguien que informe por favor! pic.twitter.com/AY15XF1ppH — Laura Presicce (@laura_presicce) January 14, 2020

Explosió a la planta de la petroquímica de la Canonja. De moment no es sap quin ha estat el causant de l'explosió. S'ha escoltat i s'ha notat des de diversos punts de la demarcació (Tarragona i Vila-seca).



Vídeo vía @tarragonaradio pic.twitter.com/2OcOYK5qF2 — Joan Mercadé (@JoanMerka97) January 14, 2020

Vídeo de la explosión de la petroquímica de Tarragona.

Confirmados heridos.

