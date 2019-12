One Dead, At Least 25 Injured in Explosion in Blankenburg, Germany - Reports

An explosion occurred in a housing block at 8:55 am on Friday, local police say.

At least one person is dead and 25 more injured following an explosion in the eastern German city of Blankenburg, media reports say, citing sources in local police.

According to a police account on Twitter, the explosion took place on Bertolt-Brecht Street. The evacuation is underway from a block of flats. The cause of the explosion is still unknown.

#Explosion in Blankenburg #Harz



Um 8.55 Uhr hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg gegeben. Es gibt mehrere Verletzte. Die Evakuierung der noch im Haus befindlichen Personen findet gegenwärtig statt.#Blankenburg1312 — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 13, 2019

The police also shared a photo of the damaged apartment building.

#Update #Blankenburg1312



Bei der #Explosion wurden 25 Bewohner zum Teil schwer verletzt. Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner evakuiert. pic.twitter.com/uHxTUUSwUi — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 13, 2019

They added that a kindergarten that is located nearby has been evacuated, too. All the children are reportedly safe.