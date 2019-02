Police Operation Underway in Munich After Reported Gunfire

Earlier in the day, residents of the AU-Haidhausen sounded the alarm, reporting sounds of gunfire which had occurred in the area to police.

A huge police operation is underway in the centre of the Bavarian capital; Munich police issued a statement recommending that people avoid the area.

Aktuell läuft in der Ohlmüllerstraße im Stadtteil #Au ein größerer Polizeieinsatz mit vielen Einsatzkräften. Wir sind vor Ort und halten Euch hier auf dem Laufenden. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 21, 2019

​Earlier in the day, gunfire was reported on Ohlmüllerstraße street. Emergency services are on the street.

Wir haben die Lage in der Ohlmüllerstr. in der #Au in #München unter Kontrolle und informieren Euch weiterhin. Derzeit besteht keine Gefahr für Unbeteiligte. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 21, 2019

​Local media reported, citing police, that there might be two fatalities.

​Bayrischer Rundfunk reports that the suspected gunman had shot dead an unnamed person and then killed himself; police arrived at the scene and found two bodies.

