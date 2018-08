Driver Dies After Intentionally Ramming into Bemmel Town Hall in Netherlands

A car carrying two gas canisters has crashed into the town hall of the small Dutch town of Bemmel and burst into flames at 2 a.m. local time, (00:00 GMT).

Police and firefighters arrived at the scene almost immediately, getting the fire under control. The town hall will be closed for the whole day.

Bemmel, gemeentehuis. Vannacht is er een auto het gemeentehuis binnengereden. Hierbij is een slachtoffer gevallen. Brandweer vuur snel onder controle. Door brand en waterschade zal het gemeentehuis vandaag gesloten Zijn. Volg de website van de gemeente Lingewaard ^rb — crisisGM (@crisisGM) August 22, 2018

As a result of the fire, the car was burnt and the town hall building has been damaged.

Je komt met je auto echt niet zomaar bij de ingang van het gemeentehuis, je moet over het gras, langs lantaarnpalen, grote stenen, bomen en bankjes, alle reden om over een aanslag te spreken dus #Bemmel pic.twitter.com/5tkxOfOUor — Martijn van der Zande (@vanderzande) August 22, 2018

The driver clearly acted deliberately, as he drove through the lawn and around poles and benches to reach the town council building.

Auto rijdt gemeentehuis binnen, 1 gasfles ontploft, 1 dode ligt naast de auto, in de auto nog meer gasflessen, gemeentehuis brandschade. @gld.nl pic.twitter.com/MOiugKE4FB — Nieke Hoitink (@niekehoitink) August 22, 2018

The police have stated that an investigation has led to a possible identification of the person who was in the car and died as a result of the incident.