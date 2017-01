Russian 'Hackers' Again! Twitter Explodes as Sherlock Season Finale Leaks Online

"The Final Problem" was leaked online translated into Russian without the logo of a channel that airs the series in the country. Thus, the Russians were the first ones in the world who were able to watch the much-anticipated finale of the season.

While the producers of BBC's Sherlock called for fans to wait until the official premiere of the finale, some Twitter users made fun of the 'spoilage', suggesting 'Russian hackers' as the possible culprits.

IT'S RUSSIAN HACKERS

То самое чувство, когда смотришь заключительную серию 4 сезона, премьера которой должна быть только завтра 😏 #Шерлок pic.twitter.com/eJ72y6i2Se — Евгений Артамонов (@Djaea507) 14 января 2017 г.

That very feeling when you watch the finale of the 4th season, the premiere of which should be tomorrow

Трамп: у меня есть код ядерного оружия.

Путин: у меня есть финальная серия Шерлока.#НОЧЬШЕРЛОКА pic.twitter.com/Ix8C2O7UYj — уранус🦌 (@AlisiaAdderly) 14 января 2017 г.

Если коротко о новой серии Шерлока: и пусть весь мир подождет, кроме русских 🙌🏻#НОЧЬШЕРЛОКА — #НОЧЬШЕРЛОКА (@sherlokholmesd) 14 января 2017 г.

In brief about the new episode of Sherlock: let the entire world wait, except for the Russians

WHEN YOU WATCHED SHERLOCK BEFORE THE PREMIERE!



Now the entire world will watch Sherlock in Russian with English subtitles. Dreams come true

That moment has come: I can tell foreigners "Sorry, you don't live in Russia."

Когда пытаешься увернуться от спойлеров слитой серии Шерлока #ночьшерлока pic.twitter.com/UgPjGB3H1N — Брови Брежнева (@bydrbre_) 15 января 2017 г.

When you try to avoid spoilers of the leaked 'Sherlock'

Россияне опасны, не шутите с ними, у них есть:



1) нескончаемые ресурсы;



2) ядерное оружие;



3) НОВАЯ СЕРИЯ ШЕРЛОКА #НочьШерлока #Sherlock — 🤠 (@zaebaluvce) 14 января 2017 г.

The Russians are dangerous, don't joke with them as they have:

1) unlimited resources;

2) nuclear weapons;

3) NEW EPISODE OF SHERLOCK

The hardest choice: when to watch Sherlock? (today or tomorrow)