Russian 'Hackers' Again! Twitter Explodes as Sherlock Season Finale Leaks Online

While the producers of BBC's Sherlock called for fans to wait until the official premiere of the finale, some Twitter users made fun of the 'spoilage', suggesting 'Russian hackers' as the possible culprits.
ЭТО ВСЕ РУССКИЕ ХАКЕРЫ #ЯВерюВМориарти #Sherlock #Шерлок #НОЧЬШЕРЛОКА— Единорог Саша (@StZasha) 14 января 2017 г.
IT'S RUSSIAN HACKERS
#шерлок pic.twitter.com/nv1omRAmXi— la tortue (@Alexaniya) 14 января 2017 г.
То самое чувство, когда смотришь заключительную серию 4 сезона, премьера которой должна быть только завтра 😏 #Шерлок pic.twitter.com/eJ72y6i2Se— Евгений Артамонов (@Djaea507) 14 января 2017 г.
That very feeling when you watch the finale of the 4th season, the premiere of which should be tomorrow
Трамп: у меня есть код ядерного оружия.— уранус🦌 (@AlisiaAdderly) 14 января 2017 г.
Путин: у меня есть финальная серия Шерлока.#НОЧЬШЕРЛОКА pic.twitter.com/Ix8C2O7UYj
Если коротко о новой серии Шерлока: и пусть весь мир подождет, кроме русских 🙌🏻#НОЧЬШЕРЛОКА— #НОЧЬШЕРЛОКА (@sherlokholmesd) 14 января 2017 г.
In brief about the new episode of Sherlock: let the entire world wait, except for the Russians
КОГДА ПОСМОТРЕЛ ШЕРЛОКА РАНЬШЕ МИРОВОЙ ПРЕМЬЕРЫ!#НОЧЬШЕРЛОКА pic.twitter.com/jMmpNtMwev— АД 7% #НОЧЬШЕРЛОКА (@inn_adequate) 14 января 2017 г.
WHEN YOU WATCHED SHERLOCK BEFORE THE PREMIERE!
Теперь весь мир будет смотреть #Шерлока на русском языке с английскими субтитрами. Мечты сбываются. #Шерлок #Sherlock— Айнур (@iHyp_) 14 января 2017 г.
Now the entire world will watch Sherlock in Russian with English subtitles. Dreams come true
Неужели настал тот момент, когда я могу сказать иностранцам: Прости, но ты живешь не в России#НОЧЬШЕРЛОКА #Мориарти #Sherlock pic.twitter.com/hwO9uFHErZ— двадцатьпервый идиøт (@daite_lezvie) 14 января 2017 г.
That moment has come: I can tell foreigners "Sorry, you don't live in Russia."
Когда пытаешься увернуться от спойлеров слитой серии Шерлока #ночьшерлока pic.twitter.com/UgPjGB3H1N— Брови Брежнева (@bydrbre_) 15 января 2017 г.
When you try to avoid spoilers of the leaked 'Sherlock'
Россияне опасны, не шутите с ними, у них есть:— 🤠 (@zaebaluvce) 14 января 2017 г.
1) нескончаемые ресурсы;
2) ядерное оружие;
3) НОВАЯ СЕРИЯ ШЕРЛОКА #НочьШерлока #Sherlock
The Russians are dangerous, don't joke with them as they have:
1) unlimited resources;
2) nuclear weapons;
3) NEW EPISODE OF SHERLOCK
Последний эпизод был слит в России, верно?— Ирландский Огурчик (@ShalnNiki) 14 января 2017 г.
Россия — часть Восточной Европы
"Грядет восточный ветер"#keepmespoilerfree #НОЧЬШЕРЛОКА pic.twitter.com/2gvHAPML6S
Самый тяжёлый выбор: когда смотреть шерлока? #НОЧЬШЕРЛОКА #шерлок pic.twitter.com/Rc5d8JBWTs— Слёзы неба ☔ (@Dosa_madneeeess) 14 января 2017 г.
The hardest choice: when to watch Sherlock? (today or tomorrow)
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