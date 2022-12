https://sputniknews.com/20221207/kiev-is-free-to-decide-white-house-says-us-has-not-encouraged-ukraine-to-strike-russia-1105161565.html

Kiev Free to Decide? White House Claims US 'Has Not Encouraged Ukraine' to Strike Russia

The United States has not encouraged Ukraine to conduct strikes on Russian soil, but doing so is Kiev's decision, National Security...

Previously, reports suggested that Kiev was behind the recent drone attacks on airfields in the Russian regions of Kursk, Ryazan and Saratov, citing a high-ranking Ukrainian official.Since the beginning of the Russian special operation in Ukraine, Washington adopted several sanction packages against Moscow and allocated billions in military aid for Kiev.

