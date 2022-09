https://sputniknews.com/20220906/kremlin-expexts-no-improvement-in-ties-with-britain-under-prime-minister-truss-1100415563.html

Kremlin Expects No Improvement in Ties WIth Britain Under Prime Minister Truss

Moscow does not expect any immediate improvement in ties with Britain under new Prime Minister Liz Truss, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said. 06.09.2022, Sputnik International

uk

liz truss

russia

