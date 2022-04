https://sputniknews.com/20220402/russias-daniil-medvedev-to-be-out-of-tennis-court-for-one-two-months-over-hernia-operation-1094421728.html

Russia's Daniil Medvedev to 'Be Out' of Tennis Court for One-Two Months Over Hernia Operation

The 26-year-old Medvedev is currently ranked by the Association of Tennis Professionals as No. 2 in the world. 02.04.2022, Sputnik International

daniil medvedev

tennis

Russian tennis player Daniil Medvedev has announced that he has had to suspend training for a couple of months due to a medical condition.

