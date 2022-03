https://sputniknews.com/20220316/biden-announces-800mln-in-new-us-security-assistance-for-ukraine-1093935848.html

Biden Announces $800Mln in New US Security Assistance for Ukraine

WASHINGTON (Sputnik) - US President Joe Biden on Wednesday announced an additional $800 million in new security assistance for Ukraine that includes... 16.03.2022, Sputnik International

"I'm once again using my presidential authority to activate additional security assistance to continue to help Ukraine fend off Russia's assault, an additional $800 million in assistance," Biden said during a press conference.The new security package includes 800 anti-aircraft systems, 9,000 anti-armor systems, 7,000 small arms such as machine guns, shotguns and grenade launchers, Biden said.

