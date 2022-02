https://sputniknews.com/20220223/dpr-head-pushilin-holds-press-conference-after-donbass-republics-recognition-1093300510.html

DPR Head Pushilin Holds Press Conference After Donbass Republics Recognition

Russia recognised the Donetsk and Lugansk People's Republics as independent nations on Monday. Moscow also ratified friendship and cooperation treaties with... 23.02.2022, Sputnik International

Sputnik is live from Donetsk where the leader of the DPR, Denis Pushilin, is holding a press conference following recognition of the republic by Russia.The event comes amid escalating tensions in Donbass, with Ukraine carrying out multiple shellings against the DPR and LPR, prompting mass evacuations of civilians to Russia.Follow Sputnik's Live Feed to Find Out More!

