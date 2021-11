https://sputniknews.com/20211129/watch-live-ghislaine-maxwell-trial-on-sex-trafficking-kicks-off-in-new-york-1091104594.html

Watch Live: Ghislaine Maxwell Trial on Sex Trafficking Kicks Off in New York

Jeffrey Epstein's "madam" Ghislaine Maxwell faces 8 charges, including sex trafficking and enticing minors as young as 14 to engage in sex acts. If found... 29.11.2021, Sputnik International

Sputnik goes live from New York, where a Manhattan federal court is trying British socialite Ghislaine Maxwell, who is charged with trafficking underage girls for late financier and convicted paedophile Jeffrey Epstein between 1994 and 2004. Maxwell, who has been in jail since July 2020, pleaded not guilty on all charges.Follow Sputnik's Live Feed to Find Out More!

