NASA Moves to Launch Its Anti-Asteroid Mission

The mission’s target is supposed to be a binary asteroid known as Didymos, which is also classified as a near-Earth object. 07.10.2021, Sputnik International

US space agency NASA has announced the opening of media accreditation for the upcoming launch of their Double Asteroid Redirection Test (DART) mission.The launch is expected to take place on 23 November at 10:20 pm (PST) from the Vandenberg Space Force Base in California, with the NASA spacecraft to be propelled into space via a SpaceX Falcon 9 rocket.Didymos, a binary asteroid and a near-Earth object, is supposed to become the target of this endeavour.The goal of the NASA’s mission is to evaluate technologies that may be employed in the future to prevent potentially hazardous asteroids from colliding with our planet.

Andrei Dergalin

Andrei Dergalin

Andrei Dergalin

